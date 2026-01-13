ТСН в социальных сетях

Известный украинский рэпер мобилизовался в ряды ВСУ: "Позаканчивались все отсрочки"

Исполнитель уже раскрыл, где будет служить.

Миша Правильный

Миша Правильный

Известный украинский рэпер Миша Правильный сообщил, что мобилизовался в ряды ВСУ.

Об этом исполнитель рассказал в Instagram-stories. Также артист раскрыл некоторые детали о службе. Миша Правильный присоединился к батальону "Нахтигаль" - современное подразделение беспилотных систем, действующее в составе бригады "Любарт". Сейчас рэпер проходит базовую общевойсковую подготовку (БОВП).

"Я принял решение присоединиться к батальону "Нахтигаль" (бригада "Любарт"). Сейчас нахожусь на БОВП: бесплатная, успокаивающая, восстанавливающая, практическая", - делится рэпер.

Пост Миши Правильного

Пост Миши Правильного

Миша Правильный уже и объяснил свое решение вступить в ряды ВСУ. Исполнитель говорит, что просто действовал по закону. По словам рэпера, весной 2025 года у него закончилась отсрочка от службы. Рэпер говорит, что у него достаточно ресурсов, чтобы избежать службы. Однако Миша Правильный не стал этого делать, поскольку тогда его творчество было бы лицемерным.

Напомним, недавно актриса Римма Зюбина рассказала, как ее сын дважды пытался попасть в ряды ВСУ. Также артистка призналась, что Даниил сделал ради службы.

