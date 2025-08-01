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Известный украинский рэпер раскрыл неожиданные подробности своего предложения: "Сделал это в Комо"
OTOY назвал дату свадебной церемонии и кто из звезд ее проведет.
Украинский рэпер OTOY, который недавно заявил о предложении руки и сердца прямо со сцены Atlas Festival, раскрыл подробности предстоящей свадьбы.
Как известно невестой звезды стала Мария — соучредитель известного украинского бренда одежды, украшений и аксессуаров. В новом интервью "Наше Радио" музыкант рассказал, что сделал предложение еще в марте 2025 года, однако возлюбленные решили держать это в тайне и раскрыли только в июле на фестивале.
OTOY признался, что этот трогательный момент произошел в итальянском городе Комо, куда он поехал в составе независимой рабочей группы при Министерстве экономики Украины. По словам исполнителя, хотя все произошло не совсем так, как он планировал, но все же поразить возлюбленную ему удалось.
"Сделал это в марте в Комо. У нас был один день пребывания на саммите, и я решил воспользоваться возможностью. Я думал написать стих, но не получилось, поэтому с фразой "ты сейчас офигеешь" стал на одно колено и сказал: "Выходи за меня". Она офигела", — вспомнил исполнитель.
К слову, молодожены уже определилась с датой свадьбы — праздник запланирован на сентябрь и продумана концепция. В частности, ведущим выбрали Ефима Константиновского. Кроме основной церемонии, возлюбленные планируют обвенчаться.
"Свадьба в сентябре. Венчание тоже будет. Ведущий — Фима Константиновский", — добавил знаменитость.
Напомним, недавно блогерша Рамина Эсхакзай показалась с кольцом на безымянном пальце и заинтриговала помолвкой с возлюбленным-военным.