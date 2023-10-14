Известный украинский рэпер "убил" себя в эмоциональном клипе

Украинский певец и рэпер ХАС представил новый драматический клип на композицию "Цілуй мене".

Трек вошел в новый романтический мини-альбом "Любов на любов". Свежей видеоработой ХАС довел поклонников до слез, ведь по сюжету погибает в автокатастрофе.

Режиссером клипа выступил Александр Хоменко, уже сотрудничавший с Хасом и известный благодаря клипу "Не продам".

"Это песня о том этапе отношений, когда ты видишь как на тебя смотрят и делают вид, что любят. И ты понимаешь, что это не то, чего ты хочешь, но успокаиваешь себя, что это то, чего ты заслужил."Цілуй мене" это о том, когда ты видишь, что все не искренне, порой наиграно, порой с преувеличением, порой не доиграли. Но ты это принимаешь, потому что это все, что ты сейчас имеешь. И для тебя это порой слаще любви, потому что если ты уже любви не испытываешь, то хотя бы это есть", – рассказал о песне ХАС.

По словам рэпера, снимая клип на композицию, они с режиссером хотели дополнить глубину композиции эмоциональным видеорядом:

"Цілуй мене" эмоционально и по содержанию довольно трудная песня, и сюжет видео на нее рассказывает тоже непростую историю. То есть это удерживает внимание зрителя и на словах песни, и на самой картинке. Этим видео мы хотели донести то, что все мы очень переоцениваем себя в жизни других. Мы думаем, что если нас не станет, жизнь остановится. На самом деле, это не так. Проходит время, боль стихает, жизнь продолжается и люди живут дальше", – прокомментировал артист.

Напомним, ранее Александр Волошин и рэпер ХАС ошеломили поклонников совместной композицией "Сонце".

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