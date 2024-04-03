Известный украинский рэпер-военный рассказал, как ликвидирует оккупантов: "Этот мусор продолжу уничтожать!"

Известный рэпер Yarmak, который с первых дней полномасштабной войны защищает Украину, ответил, как эмоционально приходил в себя после первого убитого оккупанта.

Как признается артист, для него это воспринимается, как компьютерная игра, где нужно уничтожать оккупантов. Так, Yarmak рассказал, что не имеет никакого сострадания или жалости к россиянам и потому не почувствовал никаких изменений после убийства первого врага, а просто продолжил следовать распорядку дня. И добавляет, что не остановится и дальше будет очищать украинские земли от путинского войска:

Ярмак / Фото: instagram.com/yarmak_music

"Честно, я переживал об этом моменте. Потому что для меня убить любого человека, даже подонка, было раньше таким немыслимым явлением. Но уже на тот момент я настолько интегрировался в войну, и война интегрировалась в жизнь всех нас, столько горя принесли эти уроды, что у меня вообще… Вот когда мы убили первых типов, мы просто поехали домой, поужинали и легли спать. Кошмары не снились. У нас все, как в компьютерной игре. Ты видишь, как у него оторвало руку и он умирает … Но мне вообще не жаль, вообще. Я этот мусор буду продолжать уничтожать, потому что это изверги, которые несут смерть и разрушения планете. Кто-то это должен остановить", — подчеркнул Yarmak в интервью Славе Демину.

Напомним, недавно музыкант-военный Александр Положинский рассказал об операциях, которые перенес, и как от этого изменился род его деятельности.

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