Известный украинский ресторатор Игорь Сухомлин умер в возрасте 53 лет: что стало причиной смерти

Игорь Сухомлин

Известный украинский ресторатор Игорь Сухомлин, который родом из Чернигова, умер.

Печальную новость сообщила в Facebook жена предпринимателя - Кристина Сухомлин. Ресторатор ушел из жизни в возрасте 53 лет. Причиной смерти Сухомлина стала тяжелая болезнь. Предприниматель умер 14 октября в Мюнхене, Германия, где он лечился. Жена ресторатора сообщила, что именно там и состоится кремация, а захоронение праха - в Барселоне, Испания.

"14 октября ушел из жизни мой муж Игорь Сухомлин - самый дорогой для меня человек. Он боролся до последнего, но болезнь победила. Игорь ушел в покое, без боли в окружении самых близких людей. Кремация состоится в Мюнхене, где он проходил лечение. Захоронение праха состоится в Барселоне. Люблю бесконечно", - сообщила жена ресторатора.

Отметим, Игорь Сухомлин - ресторатор, родом из Чернигова. У него был ряд заведений как и в родном городе, так и в Киеве, Черкассах, Житомире и Львове. Самые известные его проекты - вареничная "Балувана Галя", пиццерия Mimosa Brooklyn Pizza, ресторан "Велюров", кондитерская "Шарлотка", хинкальная "Буба" и кофейня "Чашка".

