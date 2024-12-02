Известный украинский режиссер честно признался, готов ли идти воевать: "Играем в лотерею"

Украинский ведущий и режиссер Евгений Синельников, который недавно рассказал об отношениях с бывшей и сыном, высказался о мобилизации.

Знаменитость во время войны находится в Украине, поэтому его шанс получить повестку постоянно увеличивается. Однако он отмечает, что никогда не скрывался и обновлял данные. Поэтому при необходимости готов взяться за оружие и встать на защиту Родины. Тем не менее, Синельников убежден, что победа Украины наступит скоро.

"Я не умею этого, я не бился никогда. Я не могу сказать, что я рвусь, но я и не отмазываюсь. Я в "Резерве". Вообще считаю, что те, кто остался в Украине, через Тису не переплыл, мы все сейчас играем в лотерею. Но выиграть джекпот – очень большой шанс. Такого не было в 2014-м, 2004-м. Мы еще не могли выиграть джекпот. А здесь он сейчас на горизонте, мы его ощущаем", – рассказал звезда в интервью Славе Демину.

Евгений Синельников / Фото: скриншот с видео

В то же время Евгений признается, что чувствует свой вклад в культуру. По словам режиссера, делает он это путем создания контента и "закладывания правильных вещей" широким массам украинцев.

"Мы не взяли автоматы и не пошли (воевать – прим. ред.). Но все равно мы не свалили, мы делаем, мы поднимаем, мы делаем то, что можем для этого государства. Мы развиваем головы, закладываем правильные вещи. Мы закладываем уважение к Украине и украинцам", — объяснил Синельников.

Напомним, недавно Евгений Синельников раскрыл сумму, которую государство выплатило его родителям за разрушеный оккупантами дом в Гостомеле.

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