Известный украинский режиссер Екатерина Горностай стала мамой и показала новорожденного сына

Известный украинский режиссер и сценарист Катерина Горностай стала мамой и впервые показала новорожденного сына.

Малыш появился на свет 18 февраля. Что интересно, это произошло накануне мировой премьеры на Берлинском международном кинофестивале украинского документального фильма "Стрічка часу" Екатерины Горностай. Отцом мальчика стал возлюбленный сценаристки — Никон Романченко, который является режиссером монтажа документальной ленты. Режиссер делится, что роды должны были состояться по плану позже. Однако сын решил появиться на свет раньше и не пропустить премьеру фильма родителей. Сценаристка также отметила, что вместе с малышом чувствует себя отлично, хотя и уставшая.

"Наш малыш, которого ожидали через несколько недель после Берлинале, решил присоединиться к нам на фестивале, именно вовремя к премьере "Стрічки часу". Мы здоровы, переполнены радостью и немного устали. Беременность во время финального этапа работы над "Стрічкою часу" изменила мое восприятие детей, о которых и рассказывает фильм. Я уверена, что впоследствии будет много возможностей обсудить мой фильм, когда придет подходящее время", - поделилась режиссер.

Екатерина Горностай родила сына

Отметим, "Стріча часу" — документальное кино об учителях и учениках, которые во время военных действий продолжают обучать и учиться, в частности на деоккупированных и прифронтовых территориях. Это первый с 1997 года фильм украинского режиссера, который попал в основную конкурсную программу Берлинского международного кинофестиваля. Документальный полнометражный фильм Екатерины Горностай сразится за главный приз — "Золотого медведя". Кроме того, "Стріча часу" претендует на Documentary Award Берлинского кинофестиваля.

Напомним, недавно фильм о войне в Украине "Камень, ножницы, бумага" получил премию BAFTA. Александр Рудинский, который сыграл в картине главную роль, прокомментировал победу и рассказал, кто из голливудских звезд его поддержал.

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