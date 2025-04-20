Известный украинский режиссер мобилизовался в ВСУ: где служит и чем занимается в армии

Тарас Ткаченко

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Известный украинский режиссер Тарас Ткаченко рассказал, как мобилизовался в ряды ВСУ.

Кинохудожник присоединился к армии еще летом 2022 года. С началом полномасштабной войны режиссер взял на себя роль фиксера, то есть помогал иностранным журналистам освещать новости о российском вторжении. Впоследствии Ткаченко согласился на просьбу военных снять фильм "Битва за Киев". Режиссер в интервью Oboz.ua говорит, что начал ездить с защитниками, а затем принял решение мобилизоваться.

"Я сошелся с военными, они говорят: "Слушай, хотим сделать фильм "Битва за Киев", ищем режиссера". А для меня, кроме творческой реализации, это была прекрасная возможность побывать повсюду, куда просто так не попадешь - места, приближенные к линии боев; села, которые были раньше оккупированы. Я начал ездить с ними, а со временем мобилизовался. Летом 2022 года уже был в армии", – поделился режиссер.

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Сейчас Тарас Ткаченко служит в медийном центре Сухопутных войск. Режиссер создает медиаконтент для социальных сетей и телеканалов.

Напомним, недавно продюсер сериала "Однажды под Полтавой" Андрей Чивурин рассказал, как пытался вступить в ряды ВСУ. Однако его не взяли на службу. Продюсер объяснил, из-за чего ему отказали.