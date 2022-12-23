Известный украинский режиссер Олег Бобало погиб в бою под Бахмутом

В бою с российскими оккупантами под Бахмутом погиб известный украинский режиссер Олег Бобало.

Трагическое известие сообщила супруга знаменитости Анна Яремчук-Бобало и друг и коллега режиссера Евгений Лавренчук.

Евгений оставил щемящий пост в Facebook, в котором вспомнил, как они вместе с Олегом росли, выступали во львовском молодежном театре и множество других приятных воспоминаний.

Олег Бобало / Фото: facebook.com/oleg.bobalo

"Только что стало известно, что под Бахмутом погиб мой коллега и приятель, режиссер Олег Бобало. Олега Бобало больше нет. Перед глазами пронеслись мгновения детства, совместные встречи Нового года, время, когда мы вместе выступали во львовском молодежном театре "Дебют", а затем и в театре Бориса Озерова. Не знаю, какие слова подобрать для жены Анны, для его мамы — тети Иры, для брата Жени, для семьи, для тех, кто его любил. Сделаю все, чтобы донести это до мирового сообщества. Мир должен знать. И вечно помнить", — написал Лавренчук.

Только что стало известно, что под Бахмутом погиб мой коллега и приятель, режиссер Oleg Bobalo. Олега Бобало больше... Опубликовано Eugene Lavrenchuk среда , 21 декабря 2022 г.

Вместе с тем Евгений обратился к неравнодушным и поклонникам творчества Бобало с просьбой поддержать его семью в столь непростое время. Лавренчук оставил номер карты для помощи: 5363542090735979.

Отметим, что в 2021 году Олег Бобало снял фильм "Украинское кино: Становление". С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину режиссер не раздумывая пошел воевать и защищать родную страну от оккупационных войск.

Олег Бобало / Фото: facebook.com/oleg.bobalo

Напомним, что на днях стало известно о гибели на войне заслуженного артиста Украины Сергея Шкварченко. Артист погиб 19 декабря, попав под минометный обстрел.

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