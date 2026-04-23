Известный украинский режиссер ошеломил суммами гонораров украинских актеров в кино

Реклама

Украинский режиссер и продюсер Алексей Комаровский раскрыл, сколько платят за один съемочный день украинским актерам.

В индустрии, где бюджеты часто остаются за кадром, цифры прозвучали довольно откровенно. Режиссер и продюсер Алексей Комаровский очертил реальный диапазон оплат. Речь идет не о массовых сценах и не об эпизодических ролях. Речь — о ключевых исполнителях и втором плане. По его словам, разница в ставках может быть существенной. И она напрямую зависит от статуса актера и масштаба проекта.

«Я не буду говорить о конкретном фильме и конкретных именах. Я скажу в диапазоне. Это может быть от 10 тысяч гривен за смену до 40 тысяч гривен за съемочный день. Мы говорим сейчас не об „эпизодниках“ и не об актерах массовых сцен», — отметил Алексей в интервью Ксении Щербач.

Реклама

При этом верхняя граница, как оказалось, еще не достигнута. В профессиональной среде есть и более дорогие имена. Речь идет о небольшой группе актеров, чьи гонорары формируют отдельную категорию.

«У нас есть такие актеры в наше время. Я не буду называть, кто они», — добавил продюсер, намекнув, что ставки могут достигать около двух тысяч долларов за день.

Напомним, ранее актриса Лилия Ребрик откровенно говорила о трудностях театральной профессии и рассекретила гонорары со сценической деятельности.