Известный украинский режиссер подрался с российским актером на съемочной площадке

Известный украинский режиссер Семен Горов, ранее прокомментировавший предательство Украины Ани Лорак и Таисией Повалий, вспомнил, как подрался с российским актером Алексеем Паниным.

Произошло это прямо на съемочной площадке шоу "Зірка+зірка", которая выходила в 2010-2011 годах. В этом шоу украинские артисты пели в дуэтах с российскими знамнеитостями. Исполнительным продюсером проекта был Семен Горов, а Панин участвовал в шоу.

Семен Горов

По словам Горова, со стороны российских артистов всегда чувствовалось пренебрежительное отношение. Режиссер отметил, что они считали Киев своей дачей, где все уютно, вкусно и радушно:

"Ну и приезжали, как на дачу. Я начал это чувствовать еще в начале 2000-х. Одно время, по наивности, пожалуй, мне хотелось, чтобы в тех мюзиклах проглядывала просветительская идея, чтобы люди из России знакомились с украинским. Вот из этого мы с командой выходили, работая в этих проектах. Но постепенно начало доходить до того, что нам говорили прямо: вот этого украинского артиста убираем, ставим российского. И я понял, какая цель этого сотрудничества", – рассказал Горов oboz.ua

Шоу "Зірка+Зірка"

Тогда же на "Зірка+Зірка" своим поведением возмутил Панин, и Горов набил емуу морду:

"На проекте "Звезда+Звезда" доходило до скандалов. Даже драка произошла с актером Алексеем Паниным прямо на съемочной площадке. Он тоже чувствовал себя имперцем, который может здесь себя вести, как вздумается. Сейчас, когда вижу, как он бегает с украинским флагом, думаю: ну и ладно. Я верю, что люди могут меняться. Может то, что я ему морду набил – тоже немного привело в сознание", – сказал Горов.

Алексей Панин

Напомним, ранее Семен Горов рассказал о жизни его младшей дочери Александры от ведущей-предательницы Снежаны Егоровой в США. В Америке 25-летняя Александра успела выйти замуж и приобрести дом.

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