Известный украинский режиссер после 25 лет отношений с мужем раскрыла секрет крепкого брака

Известный украинский режиссер Катя Царик, которая ранее рассказала о конфликте с певицей Юлией Саниной, раскрыла главный секрет своего крепкого брака.

Знаменитость 25 лет находится в отношениях с мужем, оператором Юрием Королем. В течение почти 15 лет пара живет в официальном статусе супругов. Катя Царик в интервью Славе Демину признается, что периодически у нее спрашивают, как им с возлюбленным удается так долго быть вместе. Знаменитость говорит, что они с избранником живут на одной волне. Кроме того, пара уважает границы друг друга и понимает ценность отношений.

"У нас с Юрой нет ссор. Когда спрашивают, в чем секрет, что вы так долго вместе, то самый главный секрет - это просто найти своего человека. А это самое сложное! У нас с Юрой никогда не было доказывать друг другу что-то, никогда не было своего эго больше его. Никто из нас не душил друг друга. Давалась свобода. Когда Юра хотел провести время с ребятами - пожалуйста. Если я с подружками хочу поехать куда-то - пожалуйста. Всегда было какое-то уважение друг к другу", - признается знаменитость.

Однако с кризисами в отношениях паре приходилось сталкиваться. Проблемы возникли после трех и семи лет вместе. Тем не менее, влюбленные все проговаривали между собой и находили общий язык.

"У нас был кризис трех лет и кризис семи. Все по классике. Первый произошел, потому что мне хотелось, чтобы мы вместе жили. А нам надо было становиться на ноги, зарабатывать деньги. Юра мне сразу сказал: "Я хочу быть с тобой, но я хочу, чтобы мы создавали семью в своей квартире, мне надо заработать на нее". На это ушло 10 лет", - говорит режиссер.

Отметим, Катя Царик и Юрий Король начали встречаться в 2001 году. Пара поженилась в августе 2010-го. В браке у них родились сын и дочь.

