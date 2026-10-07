Известный украинский режиссер после романтики с участницей "Холостяка" раскрыл свою симпатию

Алексей Комаровский

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Украинский режиссер и продюсер Алексей Комаровский откровенно рассказал о симпатии и возможных изменениях в личной жизни.

Кинодеятель впервые признался, что симпатизирует одной украинской актрисе, однако она даже не знает о его чувствах. Об этом Комаровский признался в интервью для проекта «Ранкова кава». В то же время, имя таинственной избранницы он решил не называть, чтобы не раскрывать интригу. Продюсер лишь уточнил, что это актриса и настоящая красавица.

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«Нравился. Кто? Не скажу, потому что слишком легко все получается. У меня до сих пор есть симпатия к одной красавице, о которой она не знает. Может быть, она чувствует, но не знает. Это актриса», — признался режиссер.

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Алексей Комаровский

В то же время, Комаровский объяснил, почему его чувства пока не переросли в отношения. По словам продюсера, он не хочет смешивать профессиональную жизнь с личной. Кроме того, сейчас он не считает подходящим временем для начала нового романа.

Интересно, что это признание прозвучало после того, как Комаровский сам очутился в центре романтических слухов. В начале сентября режиссера застали вместе с блогершей и нотариусом Кристиной Горняк на модном показе в Киеве.

Впоследствии сам Комаровский еще больше подогрел интерес к их встрече. Он опубликовал кадры, на которых видна нежно касающаяся его лица женская рука, а под фото оставил загадочную подпись: «Случайная встреча. Романтический вайб». По маникюру и украшениям можно было предположить, что на кадрах была именно Горняк.

В то же время, ни Комаровский, ни Горняк не подтвердили, что их связывают романтические отношения. Тем не менее теперь режиссер уже говорит о симпатии к актрисе, а нотариус принимает участие в новом сезоне «Холостяка». Теперь интрига только усиливается.

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