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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Известный украинский режиссер после заявления о раке кожи заговорил о стадии и от чего он отказался

Алексей Комаровский уже готовится к операции.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Алексей Комаровский

Алексей Комаровский

Украинский режиссер Алексей Комаровский поделился новыми подробностями по борьбе с раком кожи. После оглашения диагноза он уже определился с последующим лечением и готовится к операции, а также пересмотрел некоторые свои привычки.

В интервью «РБК-Украина» режиссер признался, что не ожидал столкнуться с таким заболеванием, хотя в его семье уже были схожие случаи. Особо неожиданным для него стало то, что злокачественное образование появилось на лице.

Комаровский не стал называть конкретную стадию заболевания, однако отметил, что оно пока не имеет агрессивного течения. По словам режиссера, он настроен на выздоровление и понимает важность своевременного лечения и последующего наблюдения.

«Я точно не почувствовал, что люди испытывают в очень агрессивных или других серьезных стадиях. Жить буду. Если не запущу, все вовремя сделаю и буду следить», — поделился Алексей.

Алексей Комаровский / © РБК-Украина

Алексей Комаровский / © РБК-Украина

После установки диагноза режиссер также решил изменить образ жизни. В частности, ему пришлось отказаться от загара, который раньше очень любил. В то же время, собственную историю Комаровский хочет использовать, чтобы напомнить другим о важности внимательного отношения к здоровью.

«Я уже принял. Есть план действий и конкретные процессы. Уже я запретил себе определенные вещи: загар. Я очень любил загорать. Солнце — запрещенная штука для меня. Но меня вдохновило то, кто из известных людей с этим боролся. Я не могу это скрыть и мне нужно просто сказать: да, это есть, не повторяйте мои ошибки. Теперь у меня есть заряд напомнить об этом людям», — рассказал режиссер.

Алексей Комаровский / © РБК-Украина

Алексей Комаровский / © РБК-Украина

В настоящее время пораженный участок на лице Алексей прикрывает пластырем. Он не пытается скрывать изменения во внешности и спокойно относится к предстоящим послеоперационным последствиям. По его словам, вмешательство будет заметно, однако болезнь сейчас не лишает его энергии и желания работать.

«Я могу ходить с таким пластырем и никому ничего не объяснять. Сейчас готовлюсь к операции. После операции будет вообще такая большая штука. Но ничего, нормально. Она не отнимает силы, на этой стадии. Я энергичен. Она могла выбить меня морально, но я собрался и работаю, имея большее вдохновение», — признался Комаровский.

Напомним, недавно Алексей Комаровский уже делился, как именно узнал о раке и назвал первые симптомы.

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