Известный украинский режиссер после заявления о раке кожи заговорил о стадии и от чего он отказался

Алексей Комаровский

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Украинский режиссер Алексей Комаровский поделился новыми подробностями по борьбе с раком кожи. После оглашения диагноза он уже определился с последующим лечением и готовится к операции, а также пересмотрел некоторые свои привычки.

В интервью «РБК-Украина» режиссер признался, что не ожидал столкнуться с таким заболеванием, хотя в его семье уже были схожие случаи. Особо неожиданным для него стало то, что злокачественное образование появилось на лице.

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Комаровский не стал называть конкретную стадию заболевания, однако отметил, что оно пока не имеет агрессивного течения. По словам режиссера, он настроен на выздоровление и понимает важность своевременного лечения и последующего наблюдения.

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«Я точно не почувствовал, что люди испытывают в очень агрессивных или других серьезных стадиях. Жить буду. Если не запущу, все вовремя сделаю и буду следить», — поделился Алексей.

Алексей Комаровский / © РБК-Украина

После установки диагноза режиссер также решил изменить образ жизни. В частности, ему пришлось отказаться от загара, который раньше очень любил. В то же время, собственную историю Комаровский хочет использовать, чтобы напомнить другим о важности внимательного отношения к здоровью.

«Я уже принял. Есть план действий и конкретные процессы. Уже я запретил себе определенные вещи: загар. Я очень любил загорать. Солнце — запрещенная штука для меня. Но меня вдохновило то, кто из известных людей с этим боролся. Я не могу это скрыть и мне нужно просто сказать: да, это есть, не повторяйте мои ошибки. Теперь у меня есть заряд напомнить об этом людям», — рассказал режиссер.

Алексей Комаровский / © РБК-Украина

В настоящее время пораженный участок на лице Алексей прикрывает пластырем. Он не пытается скрывать изменения во внешности и спокойно относится к предстоящим послеоперационным последствиям. По его словам, вмешательство будет заметно, однако болезнь сейчас не лишает его энергии и желания работать.

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«Я могу ходить с таким пластырем и никому ничего не объяснять. Сейчас готовлюсь к операции. После операции будет вообще такая большая штука. Но ничего, нормально. Она не отнимает силы, на этой стадии. Я энергичен. Она могла выбить меня морально, но я собрался и работаю, имея большее вдохновение», — признался Комаровский.

Напомним, недавно Алексей Комаровский уже делился, как именно узнал о раке и назвал первые симптомы.

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