Известный украинский режиссер признался, что у него был секс с мужчиной

Известный украинский режиссер и дизайнер Алексей Залевский признался, что у него был секс с мужчиной.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" знаменитость рассказал, что это было 30 лет назад, во времена его молодости. По словам Залевского, он тогда был молод и экспериментировал. Однако больше такого опыта у режиссера не было.

"Секс с мужчиной у меня был лет 30 назад. Было и было. Называть себя геем, если у меня 30 лет назад был секс с мужчиной, то как-то странно. Называться геем... Может, я и буду геем, не знаю, может, я кого-то встречу. Пока я могу сказать, что да, у меня был секс с мужчиной. Все в молодости экспериментируют, мне не стыдно, у меня хорошие об этом воспоминания, но больше этого не было", — признался режиссер.

Алексей Залевский / Фото: скриншот с видео

Алексей Залевский также добавил, что не считает себя представителем ЛГБТ-сообщества. Также режиссер поделился, что, прежде всего, его интересуют чувства и эмоции, которые вызывает человек, а не его физическое тело и пол.

"Я не приписывал себя к ЛГБТ-сообществу. Я с геями прекрасно общаюсь, но я себя не считаю геем. Если бы я был 100% геем, я бы, наверное, по-другому обращался бы. Я больше о чувствах, эмоциях. Меня больше привлекает человек, эмоции, характер", — поделился режиссер.

Алексей Залевский

Реквизиты:

Моно: 5375 4112 1396 5754

Приват: 4149 6293 6444 0602

PayPal: z@zalevskiy.com

Читайте также: