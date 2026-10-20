Известный украинский режиссер признался, как обнаружил у себя рак на лице: "Ничего не болело, не беспокоило"

Алексей Комаровский

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Известный украинский режиссер Алексей Комаровский признался, как обнаружил рак на лице.

На днях знаменитость рассказал, что у него диагностировали онкологическое заболевание. У режиссера рак кожи, который обнаружили на лице. В Instagram Алексей Комаровский рассказал, что случайно узнал это. Дело в том, что режиссера ничего не беспокоило и у него ничего не болело. Единственное, на лице знаменитости сначала было пятно, которое впоследствии увеличилось и напоминало сыпь. Режиссер не обращал на это внимания, пока его подруга упорно не попросила сходить на осмотр к врачу. Медик обнаружил, что это у Алексея Комаровского не пятно, а проявление рака кожи.

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«Сначала было просто какое-то красное пятно на лице несколько месяцев. Потом какой-то прыщ нарос. Ничего не болело, ничего не беспокоило. Я думал, может, какой-то укус. Моя подруга мне трижды сказала сходить провериться. Я пошел, думал, где я, а где рак, это нереально. Реально… Когда мне сказали, я аж пропотел. Самое коварное то, что снаружи поражение может быть совсем маленьким, а под кожей распространяться значительно глубже и шире, чем кажется», — вспомнил режиссер.

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Алексей Комаровский

Алексей Комаровский также обратился к поклонникам с важным заявлением. Знаменитость заверил, что делится своей историей не для сострадания. Режиссер только хочет своим примером привлечь внимание к раку кожи. Знаменитость говорит, что именно этот тип онкологического заболевания может протекать без симптомов, поэтому лучше лишний раз сходить к дерматологу, чтобы в случае чего вовремя выявить и начать лечение.

«Я рассказываю свою историю не для того, чтобы меня жалели, а для того, чтобы вы не допустили моих ошибок. Сходите к дерматологу и проверьте кожу. Это не значит, что каждое пятнышко — это рак. Я о том, чтобы вы проверились и знали, что все хорошо или обнаружили его на ранней стадии и дали бой. Ваше здоровье — в ваших руках», — добавил режиссер.

Напомним, недавно Алексей Комаровский признался, что у него диагностировали рак. Режиссеру требуется срочная операция.

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