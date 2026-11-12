Известный украинский режиссер, у которого рак, перенес третью операцию на лице и показался в больнице

Алексей Комаровский

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Известный украинский режиссер Алексей Комаровский, который в октябре рассказал о диагностированном у него раке кожи, перенес третью операцию на лице.

Об этом знаменитость признался в своем Instagram. В частности, у режиссера обнаружили рак кожи, который распространился именно на лице. Алексею Комаровскому за год уже сделали третью операцию. Он опубликовал фото, которые были сделанны в больнице. На кадрах у режиссера можно заметить пластырь над бровью, что был наложен ему после хирургического вмешательства.

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Алексей Комаровский также поделился, что третья операция длилась четыре часа. Несмотря на это, он чувствовал себя комфортно. К счастью, само хирургическое вмешательство тоже прошло хорошо.

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Алексей Комаровский

«Третья операция за год! Все прошло хорошо! Оставлю здесь на память об этом дне, о своевременно проведенной операции, о мегапрофессиональных врачах и клинике, где даже 4-часовая операция проходит в максимально положительной атмосфере и с музыкой», — делится режиссер.

Алексей Комаровский в больнице

Тем временем подписчики Алексея Комаровского, среди которых немало звезд, желали ему скорейшего выздоровления и легкой реабилитации.

Скорейшего восстановления! (актриса Анастасия Цымбалару)

Крепко обнимаем тебя! Пусть все пройдет! (блогерша Кристина Решетник)

Ты молодец! (актриса Наталка Денисенко)

Алексей Комаровский

Напомним, недавно Алексей Комаровский честно признался, от чего отказался после того, как у него диагностировали рак. Также он заговорил о стадии своего онкологического заболевания.

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