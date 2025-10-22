- Дата публикации
Известный украинский режиссер заявил о "прилете" в свой дом и напугал последствиями: "Тяжелая ночь"
Во время российского обстрела 22 октября Комаровского не было дома.
Известный украинский режиссер Алексей Комаровский напугал последствиями российского обстрела Киева 22 октября.
В своем фотоблоге знаменитость сообщил, что оккупанты попали в его дом вражеским снарядом. Комаровский живет в Киеве, но именно в день массированного обстрела был за границей. Именно там режиссер снимает новую кинокартину вместе с несколькими украинскими актерами. Поэтому, к счастью, он не получил никаких повреждений.
Алексей также показал здание, которое охватило пламя. Он отметил, что хоть и сам не пострадал, однако его соседи были свидетелями «прилета» непосредственно на месте. Но, по словам звезды, чудом уцелели, хотя и остались шокированы.
«Родной Киев. Тяжелая ночь. Пока я в командировке ко мне в дом прилетело. Соседи шокированы. Слава Богу все живы», — сообщил Комаровский.
Отметим, в ночь на 22 октября Россия осуществила массированную атаку по Украине, запустив ракеты и ударные беспилотники. В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые. В частности, в Киеве пострадали 30 человек, среди них — пятеро детей.
Напомним, недавно певица Jerry Heil после ужасного обстрела Украины обратилась к миру с важным заявлением. Артистка в оригинальный способ привлекла внимание к критической проблеме .