Известный украинский шоумен честно признался, почему он не идет на фронт

Известный украинский юморист и ведущий Фима Константиновский честно рассказал, почему он не на фронте.

Так, шоумен признался, что ему страшно идти на передовую. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Розмова". Шоумен сказал, что в свою очередь, он пытается делать по максимуму от него зависящее в тылу, чтобы не чувствовать стыд, что он не на войне:

"Я например не на фронте, потому что мне еб*ть, как страшно. И я понимаю, тем, кто там тоже страшно. Когда пишут "а чего не на фронте?"... Я стараюсь делать столько, чтобы мне было не стыдно перед теми, кто сейчас на фронте. Помогать, насколько я могу", – сказал Константиновский.

Фима Константиновский

Ведущий подчеркнул, что каждый в тылу должен делать все, чтобы ускорить нашу победу и помогать нашим военным:

"Просто каждый должен понимать, что если он трус как я, не готов пойти на фронт, не готов рисковать жизнью, тогда ты должен... Ты 100% не сделаешь даже подобного здесь в тылу, потому что ты по меньшей мере здесь не потеряешь свою жизнь, но ты должен максимально приблизиться к тому, насколько ты можешь быть полезным. Сейчас быть полезным – это топ-цель любого человека", – сказал артист.

Напомним, ранее известный украинский актер Михаил Кукуюк рассказал, почему он, несмотря на то, что получил повестку, не пошел воевать.

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