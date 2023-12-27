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Известный украинский шоумен честно признался, почему он не идет на фронт

Известный украинский шоумен честно признался, почему он не идет на фронт

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
1371
Время на прочтение
2 мин
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Известный украинский шоумен честно признался, почему он не идет на фронт

Фима Константиновский

Фима Константиновский объяснил, что он делает для ускорения победы.

Известный украинский юморист и ведущий Фима Константиновский честно рассказал, почему он не на фронте.

Так, шоумен признался, что ему страшно идти на передовую. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Розмова". Шоумен сказал, что в свою очередь, он пытается делать по максимуму от него зависящее в тылу, чтобы не чувствовать стыд, что он не на войне:

"Я например не на фронте, потому что мне еб*ть, как страшно. И я понимаю, тем, кто там тоже страшно. Когда пишут "а чего не на фронте?"... Я стараюсь делать столько, чтобы мне было не стыдно перед теми, кто сейчас на фронте. Помогать, насколько я могу", – сказал Константиновский.

Фима Константиновский / ©
Фима Константиновский

Ведущий подчеркнул, что каждый в тылу должен делать все, чтобы ускорить нашу победу и помогать нашим военным:

"Просто каждый должен понимать, что если он трус как я, не готов пойти на фронт, не готов рисковать жизнью, тогда ты должен... Ты 100% не сделаешь даже подобного здесь в тылу, потому что ты по меньшей мере здесь не потеряешь свою жизнь, но ты должен максимально приблизиться к тому, насколько ты можешь быть полезным. Сейчас быть полезным – это топ-цель любого человека", – сказал артист.

Напомним, ранее известный украинский актер Михаил Кукуюк рассказал, почему он, несмотря на то, что получил повестку, не пошел воевать.

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Дата публикации
Просмотры
1371
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