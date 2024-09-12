Известный украинский танцовщик ошеломил суммой долга в более 2 млн грн и как его выплачивает

Украинско-венесуэльский хореограф Амадор Лопес рассказал о своем огромном долге, который до сих пор выплачивает.

По словам артиста, сейчас он должен около 2,5 млн грн. Лопес не стал вдаваться в подробности, кому и почему он должен такие средства, но признался, что уже окончательно выплатил кредит за свой трехэтажный дом под Киевом.

"У меня из самых больших долгов осталось три. Но я выплачиваю, как могу. Это около 2,5 млн грн. Дом уже оплатил, у меня остались некоторые незакрытые вопросы. С домом все, слава Богу, хорошо. Как-то сейчас пытаюсь жить. Я даже недавно звонил директору и просил одолжить 300 дол., чтобы заплатить за электроснабжение. Как-то так и живу. Сегодня есть, а завтра нет", – рассказал Амадор в интервью Славе Демину.

Амадор Лопес / Фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

Несмотря на такое положение, танцовщик говорит, что совсем не отчаивается и постепенно выплачивает долги гонорарами со своей работы. В частности, он вернулся к преподаванию танцев. Так, каждый месяц, по словам Лопеса, он получает около 1,5 тыс. дол. и сразу их тратит, не откладывая на будущее.

"Сейчас я зарабатываю. Я преподаю танцы. Так, чтобы постоянно (зарабатываю ежемесячно – прим. ред.), то полторы тысячи долларов. Я не откладываю. Даже если что-то остается, то я доначу. И маме помогаю", – добавляет знаменитость.

Напомним, недавно звездный кулинар Евгений Клопотенко удивил суммой, которую ежемесячно тратит на себя и помощь близким и ВСУ.

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