Известный украинский телеведущий после заявления о мобилизации появился на тренировках в ВСУ

Украинский телеведущий "Окон" СТБ и "Фактов" ICTV Орест Дрималовский, который во время телемарафона заявил, что идет на фронт, показался на учениях в ВСУ.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость поделился кадрами по обучению в рядах Вооруженных сил Украины. По словам Дрималовского, он с побратимами учатся копать траншеи, стрелять, вовремя реагировать на вражеские атаки и оказывать первую медицинскую помощь. Ведущий признается, что чувствует усталость, ведь бойцы "готовятся к худшему".

Орест Дрималовский / Фото: instagram.com/drymalovsky

"Вторая неделя позади. После второй недели учений хочется одной - хорошо и достаточно поспать. Иначе быть не может. Мы готовимся к худшему. К траншею и окопам. К штурмам - нашим и их. К обстрелам - из авиации, артиллерии, дронов. Дроны. Охотятся за нами постоянно. Заставляют бросать все - даже обед - и бежать к ближайшему укрытию. Хорошо, что дроны учебные. И сбрасывают только мандаринки. На фронте эти мандаринки могут забрать жизнь. Все понимают: хочешь выжить - готовься. Стреляй точнее. Падай быстрее. Закапывайся глубже. Копаем лежа. Прижимаемся к земле и болоту. Спасаем, тянем, накладываем турникеты на скорость. Копаем. Стреляем. И так по долгому изнурительному кругу", - поделился Орест.

Напомним, недавно певец, военнослужащий Виталий Козловский после обвинений экс-продюсера Игоря Кондратюка, что он не на фронте, ответил, правда ли это.

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