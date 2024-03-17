Известный украинский телеведущий признался, на каком направлении он служит после военной подготовки

Украинский телеведущий Орест Дрималовский, который в начале февраля вступил в ряды ВСУ, рассказал, где сейчас находится в рамках службы.

Орест у себя в фотоблоге ответил на несколько вопросов подписчиков. В частности, признался, что уже прошел курс базовой военной подготовки, который длился более месяца, и сейчас находится в десантно-штурмовой бригаде Донецкой области.

"На Донбассе. Я полностью прошел курс базовой военной подготовки. Он длится 5-6 недель. Поэтому все по плану", - рассказал Дрималовский.

Орест Дрималовский / Фото: instagram.com/drymalovsky

Впрочем, телеведущий объяснил, что еще не находится на линии боевого столкновения и постепенно адаптируется к новым условиям жизни.

"Если коротко – адаптируюсь. Привыкаю к звукам вокруг, слушаю небо, иногда высаживаюсь. Это нормально. Здесь много мощных людей, настоящих. Это добавляет покоя и уверенности. Я пока не нахожусь на линии боевого столкновения. Впечатления? Громко. Понимаешь, что враг в считанных километрах. Ощущение постоянной угрозы. Это мобилизует", – добавил Орест.

Орест Дрималовский / Фото: instagram.com/drymalovsky

Орест Дрималовский / Фото: instagram.com/drymalovsky

Напомним, что недавно Орест Дрималовский показывал, в каких условиях находится и что ест с побратимами на полигоне.

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