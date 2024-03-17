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Известный украинский телеведущий признался, на каком направлении он служит после военной подготовки

Известный украинский телеведущий признался, на каком направлении он служит после военной подготовки

Орест Дрималовский

Орест Дрималовский поделился первыми впечатлениями от службы.

Украинский телеведущий Орест Дрималовский, который в начале февраля вступил в ряды ВСУ, рассказал, где сейчас находится в рамках службы.

Орест у себя в фотоблоге ответил на несколько вопросов подписчиков. В частности, признался, что уже прошел курс базовой военной подготовки, который длился более месяца, и сейчас находится в десантно-штурмовой бригаде Донецкой области.

"На Донбассе. Я полностью прошел курс базовой военной подготовки. Он длится 5-6 недель. Поэтому все по плану", - рассказал Дрималовский.

Орест Дрималовский / © instagram.com/drymalovsky
Орест Дрималовский / Фото: instagram.com/drymalovsky

Впрочем, телеведущий объяснил, что еще не находится на линии боевого столкновения и постепенно адаптируется к новым условиям жизни.

"Если коротко – адаптируюсь. Привыкаю к звукам вокруг, слушаю небо, иногда высаживаюсь. Это нормально. Здесь много мощных людей, настоящих. Это добавляет покоя и уверенности. Я пока не нахожусь на линии боевого столкновения. Впечатления? Громко. Понимаешь, что враг в считанных километрах. Ощущение постоянной угрозы. Это мобилизует", – добавил Орест.

Орест Дрималовский / © instagram.com/drymalovsky
Орест Дрималовский / Фото: instagram.com/drymalovsky
Орест Дрималовский / © instagram.com/drymalovsky
Орест Дрималовский / Фото: instagram.com/drymalovsky

Напомним, что недавно Орест Дрималовский показывал, в каких условиях находится и что ест с побратимами на полигоне.

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