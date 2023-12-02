Известный украинский телеведущий разнес Галкина и "хороших русских": "Приспособленцы и импотенты"

Известный телеведущий Алексей Суханов, в прошлом россиянин, а ныне гражданин Украины, жестко раскритиковал "хороших русских".

Он подчеркнул, что сколько бы хорошего россияне ни сделали для нашей страны, они – чужие Украине люди. Говоря об этом, он вспомнил артиста Максима Галкина и других российских знаменитостей, которые поддерживают Украину и уехали из РФ в знак протеста.

Также Суханов отметил, что эти россияне может и против войны, впрочем, они ничего не сделали для того, чтобы что-то изменить в самой России:

"Они могут из кожи лезть, рассказывая, что они за Украину, везти тонами сюда помощь – мы должны быть им благодарны, но они посторонние люди. Нам в голове надо держать такое: сколько бы добра россияне ни сделали для Украины, они чужие для страны люди. Потому что не лишились российского паспорта. Они, может, и против войны, но не против того, что творится в России. И второе: никто из них не доказал ничем пока, что способен что-то отстоять. Только болтовню разводят", – сказал Суханов, пишет oboz.ua

Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Ведущий подчеркнул, что украинцам нужно понять, что доверять и верить можно только себе. Суханов добавил, что "в мире нет лучшего друга Украины, чем сознательный украинец".

Алексей Суханов в начале февраля 2022 года получил украинское гражданство / Фото: instagram.com/suhanov.official

Также звезда не питает надежду, что когда-то на его бывшей родине РФ наступят светлые времена.

"Я не верю в любую возможность расцвета так называемой России. Не верю в то, что эта страна когда-то может стать цивилизованной. Не верю в действенную силу русской культуры. Не разделяю представителей этой страны на хороших и плохих. Они для меня приспособленцы или импотенты – пусть выбирают, третьего не дано. Я не хочу общаться с теми, кто там живет: родственники это или просто знакомые. У меня нет там никого и ничего", – сказал Суханов.

Напомним, ранее Алексей Суханов откровенно признался, что сделал со своим российским паспортом и поделился, почему не говорил об этом раньше.

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