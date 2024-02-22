Известный украинский телеведущий с автоматом в руках показал, как проходил психологическую полосу препятствий

Украинский телеведущий Орест Дрималовский, в начале февраля вступивший в ряды ВСУ, поделился новым фото с военных учений.

В сторис своей страницы в Instagram Дрималовский разместил фотографию, на которой изображен в форме, лежа на песке. При этом он держит в руках автомат. На снимке одежда ведущего и руки в грязи после учений.

“Прошел психологическую полосу препятствий. А вы как там?" – коротко подписал фотографию Дрималовский.

Орест Дрималовский / Фото: instagram.com/drymalovsky

Отметим, что в начале февраля этого года ведущий "Окон" СТБ и "Фактов" Орест Дрималовский прямо во время марафона в прямом эфире сообщил, что отправляется на фронт защищать Украину. Ведущий рассказал, что вступает в ряды Вооруженных сил Украины. На данный момент Дрималовский проходит военную подготовку и иногда делится с поклонниками в соцсети, как проходят его учения.

Орест Дрималовский / Фото: instagram.com/drymalovsky

Как ранее делился Дрималовский, они с побратимами уже научились копать траншеи, стрелять, вовремя реагировать на вражеские атаки и оказывать первую медицинскую помощь. Ведущий тогда также признался, что чувствует усталость, ведь бойцы "готовятся к худшему".

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