Известный украинский телеведущий шокировал похудением на 20 кило и признался, как ему это удалось

Ведущий "1+1 Украина" Константин Грубич признался, как ему удалось похудеть на 20 кг в короткие сроки.

По словам знаменитости, все началось с отдыха в Крыму еще до войны. Так, в руки ведущего попала статья о диете для похудения. Как признался Константин в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", в результате ему удалось достичь невероятных показателей на весах. В частности, шоумен похудел почти на 20 кг.

"Мы ездили несколько лет подряд отдыхать в Судак, Крым. Мы заходим в поезд и на столах лежат журналы. Я пока доехал до Симферополя прочитал его "от и до", хотя он не отвечал моим интересам. Одна из статей на всю страницу – "как похудеть на 13 кг за 13 дней". И там была описана японская диета. Я встал на весы и увидел 79 кило. А я думал, что было 63 кг. Думаю, буду делать физические упражнения и через две недели должен похудеть. И стал на весы — 80 кг. Это меня затригерило. И подумал, что попробую диету: не пить алкоголь, не есть соленое и сладкое… Я вытерпел эти две недели. Стал на весы – 70 кг. Потом я снова прошел этот курс. Я довел себя до 60 кг и очень здорово чувствовал себя", - заверил Константин.

Константин Грубич / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Также Грубич отметил, что эту диету прекратил соблюдать после того, как увидел, что она стала неэффективной для него. Поэтому обратился к диетологу и откорректировал свое питание и режим дня, чтобы постоянно хорошо чувствовать себя.

"Сейчас диета потеряла свою эффективность. Если раньше я прекращал ее и не набирал, то теперь я снова набираю вес. После гибели Оли я долго ничем не занимался. Возраст что ли, но диета уже не действует. Впоследствии под наблюдением диетолога из 72 кг стал 67-68 кг. И это сохраняется несколько лет, потому что это требует стараний. Я на этом помешан, но знаю, что если отпустить себя, то начнутся проблемы со здоровьем. У меня три дня в неделю веганские, я ем без перекусов, пью достаточное количество воды", - добавил телеведущий.

Напомним, недавно Константин Грубич признался, нашел ли он убийцу своей дочери Оли, погибшей в 2014 году в трагическом ДТП.

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