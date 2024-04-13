Известный украинский телеведущий в прямом эфире заявил о том, что идет на фронт – видео

Украинский ведущий телеканала "Прямий" Андрей Соломка сообщил, что добровольно вступает в ряды ВСУ.

О таком желании Андрей заявил прямо в прямом эфире в конце выпуска новостей. Впрочем, ведущий пообещал, что после победы Украины он вернется на свое место в телестудии.

"Друзья, я присоединяюсь к Вооруженным силам Украины. Это мое решение, это то, к чему я готовился и, очевидно, готов. Я хочу выразить огромную благодарность всей команде "Прямого" канала. Большая честь была работать с вами, и продолжаем, конечно, работать, потому что я никуда не увольняюсь. Как только выгоним орков, сразу будем продолжать наши эфиры в таком составе, как было до сих пор", – подчеркнул Соломка.

Так, Андрей Соломка призвал украинцев не останавливаться донатить и не терять веры.

"Нас никто не сможет сломать. Во времена, когда кажется, что это беспросветная тьма, которая поглощает все вокруг, не растеряйте свет внутри себя. Это то, что двигает и двигало украинскую нацию. Когда видите какой-то сбор, очень прошу, забросьте несколько гривен, если есть возможность, или сделайте репост, чтобы задонатили другие. Двигаемся к победе! Слава Украине!", – добавил ведущий.

Напомним, ранее телеведущий Орест Дрималовский также во время прямого эфира сообщил о мобилизации. Недавно он признался, на каком направлении служит после военной подготовки.

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