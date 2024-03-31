Известный украинский ведущий честно ответил, почему не вступил в ряды ВСУ

Украинский ведущий, шоумен Сергей Середа рассказал о собственном отношении к мобилизации.

Так, знаменитость поделился, что в начале полномасштабного вторжения планировал пойти на фронт добровольцем. Впрочем, после скандала с женой на этом фоне и из-за собственного страха передумал мобилизоваться. Вместо этого Сергей взялся помогать украинским защитникам своим творчеством. И добавляет, что пока не видит смысла хвастаться помощью в тылу, пока на фронте гибнут бойцы:

Сергей Середа

"Мы сейчас здесь сидим и не боимся? Да мы 100% боимся. В первую очередь у меня есть этот страх. Я не собираюсь никого здесь обманывать. Буду я там полезен или не буду – это уже десятый вопрос. Имею ли я право туда идти, не имею? Лучше я кого-то, кто там? Конечно нет. Что я могу делать? Пока я здесь, я должен максимально помогать своей стране. Хотел бы? Не хотел. Боюсь? Да, боюсь. Я не собираюсь сейчас говорить фразы типа: "От меня больше пользы здесь, чем там". Это все и так понятно. Человек, у которого находится муж, брат или сын там, ему до п*зд* эти твои фразы. Он чувствует несправедливость в первую очередь. Те, кто там, это настоящий цвет нации. Это настоящие герои. И это те люди, которыми мы должны все гордиться. Они в отличие от нас смогли и они пошли", - признался Сергей в программе "Розмова".

Напомним, недавно актриса Наталья Денисенко растрогала фото с мужем-военнослужащим Андреем Фединчиком, котрый приехал в отпуск.

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