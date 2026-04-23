Известный украинский ведущий неожиданно снялся в фильме "Дьявол носит Prada 2" с Хэтэуэй и Блант

Андрей Данилевич с женой

Реклама

Известный украинский ведущий и журналист Андрей Данилевич неожиданно снялся в фильме "Дьявол носит Prada 2" с голливудскими актрисами Энн Хэтэуэй и Эмили Блант.

Лента уже 30 апреля стартует в украинском прокате. Как оказалось, в продолжении культовой картины снялись украинцы. Телеведущий Андрей Данилевич и его жена Татьяна прошли кастинг. Идея подать фото принадлежала избраннице журналиста. По разным оценкам, на участие в массовых сценах было прислано от 30 до 50 тысяч заявок, а отобрали всего около 70 человек. И в том числе - супругов Данилевич.

"Если в массовке есть главные роли, то однозначно это были мы. И это полностью заслуга Тани! Кастинг проходил в три этапа, и мы - в отличие всех остальных тысяч желающих - проходили его онлайн. И прекрасно понимали, что шансы у нас мизерные, по сравнению с теми, кто лично вживую проходил отбор на съемки. У нас просто физически не было возможности поехать на кастинг, потому что у нас трое детей - не на кого было их оставить", - вспоминает ведущий.

Реклама

Эпизоды с участием Андрея и Татьяны снимались в Милане в двух локациях - в бутике и ресторане. Оказалось, кастинг-группам сейчас сложно найти новые лица классического европейского типажа. А чтобы это была еще и настоящая семейная пара - вообще редкость. Возможно, поэтому к Данилевичам было приковано внимание всей съемочной группы.

"Даже режиссер фильма Дэвид Френкель лично подходил и спрашивал: вы точно муж и жена? Потому что мы оказались не только единственными украинцами, но еще и единственной супружеской парой, которая снималась в этом фильме - буквально бок о бок с Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Донателлой Версаче", - говорит ведущий.

Несмотря на то, что у Андрея Данилевича большой опыт работы на телевидении - более 25 лет, это его первые съемки в полнометражном кино. И сразу в такой громкой картине как "Дьявол носит Prada 2".

Напомним, недавно стало известно, что в фильме "Кутюр", где играла американская актриса Анджелина Джоли, вспомнили о Запорожье и Киеве. Также в ленте звучал украинский язык.