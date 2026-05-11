Известный украинский ведущий обратился к маме, которая требовала у него алименты через суд

Украинский интервьюер и ведущий Слава Демин обратился к маме, которая требовала у него алименты через суд.

У шоумена сложные отношения с родным человеком. Об этом он неоднократно рассказывал, а также признался, что не общается с мамой. Однако Слава Демин не сумел обойти вниманием День матери, который в Украине в этом году праздновали 10 мая.

Ведущий говорит, что мама — это не всегда о понимании и идеальных отношениях. Порой приходится сталкиваться с обидами, которые даже с годами напоминают о себе. Тем не менее, Слава Демин признается, что несмотря на сложности, чувствует благодарность и пытается понять. Ведущий отметил, что все ошибаются, однако он верит, что родители все равно продолжают любить своих детей. Напоследок шоумен пожелал всем находить взаимопонимание с родителями.

«Мама — это не всегда об идеальных отношениях. Не всегда о понимании, теплых объятиях или словах, которые легко сказать. Иногда это обиды, дистанция, годы молчания или вещи, которые до сих пор болят. День матери для меня — не об идеальности. Он о благодарности за жизнь. О попытке понять. О взрослении. Все родители ошибаются. Но я верю, что несмотря на эти ошибки, они продолжают любить своих детей. Понимание нам с вами с нашими родителями. А дальше время покажет», — высказался ведущий.

Отметим, у Славы Демина довольно сложные отношения с мамой. Шоумен признавался, что родной человек довольно строго обращался с ним в детстве, физически и морально наказывал. Наконец, они прекратили общаться. Сейчас мама шоумена живет в Италии. Ранее Слава Демин также признавался, что она требовала у него алименты через суд.

