Известный украинский ведущий официально развелся и впервые рассказал о новой возлюбленной

Известный ведущий и юморист, звезда шоу "Лига смеха" Фима Константиновский откровенно рассказал о своей личной жизни.

Шоумен признался, что официально развелся с бывшей супругой Владой. Разрыв в отношениях супругов произошел еще осенью 2021 года. Однако только недавно они официально развелись. Кстати, бывшие супруги сумели сохранить приятельские отношения, а когда началась полномасштабная война, они поддерживали друг друга.

"Я только недавно официально развелся. Мы расстались с бывшей женой осенью 2021 года. Остались в прекрасных отношениях, поддерживали друг друга, когда началась полномасштабная война. Но официально развелись неделю назад", — рассказал Константиновский в интервью kp.ua.

Фима Константиновский с бывшей женой / Фото: instagram.com/fimakonst

Кстати, долго ведущий не был одинок. Уже около года Фима встречается с девушкой, по имени Лиза. Шоумен признается, что благодарен новой возлюбленной, ведь она очень сильно его изменила. По словам Константиновского, он стал добрее, нежнее и романтичнее и начал больше ценить то, что имеет.

"Война никак не изменила (отношения с возлюбленной – прим. ред.), потому что мы с Лизой вместе около года. Думаю, она изменила меня в плане отношений. Мне кажется, я стал добрее, нежнее и романтичнее. Ты начинаешь ценить моменты, думать, что можно где-то и не поссориться. Говорить о том, что чувствуешь. Все должно быть честно и прозрачно", — поделился шоумен.

Фима Константиновский с новой возлюбленной / Фото: instagram.com/fimakonst

Напомним, недавно актеры Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов сообщили, что разводятся. Пара прожила в браке два с половиной года.

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