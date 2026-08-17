Известный украинский ведущий пережил горе — умер его родной человек

Слава Демин / © instagram.com/slavademin_official

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Украинский ведущий и интервьюер Слава Демин сообщил о смерти бабушки Галины Яковлевны.

Женщины ушла из жизни в возрасте 95 лет. Слава сообщил печальное известие в своем фотоблоге и поделился последним фото с родным человеком. Он выразил большую благодарность бабушке за все то, что она делала, и пообещал в дальнейшем нести память о ней.

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По словам ведущего, Галина Яковлевна в течение нескольких месяцев боролась за жизнь. В подробности недуга Демин не стал прибегать, но отметил, что в последние моменты жизни был рядом и помогал ей.

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«Вот и все… Моей бабушки больше нет. Но только физически. Ибо в памяти она навсегда. 2,5 месяца мы пытались улучшить состояние, но…» — растрогал радиоведущий.

Слава Демин с бабушкой / © instagram.com/slavademin_official

В комментариях поклонники и звезды сразу поддержали Славу Демина и выразили соболезнования.

«Мои соболезнования. Бабушки — это всегда особые люди для внуков» — Наталья Денисенко

«Мои соболезнования. Как хорошо, что бабушка дожила до твоего зрелого возраста. Это большое счастье!» — Рамина Эсхакзай

«Сочувствие. Ты всегда многое о ней вспоминал. Она проделала большую работу, воспитав и сформировав тебя. Вечная память» — Евгений Фешак

Бабушка Славы Демина / © instagram.com/slavademin_official

К слову, только весной этого года Слава Демин показывал жизнерадостную стильную бабушку и как они вместе гуляли во Львове. Тогда 95-летняя женщина рассказывала внуку разные истории и пила с ним кофе.

Напомним, недавно также стало известно о внезапной смерти актрисы Гайден Панеттьери, которая была бывшей невестой Владимира Кличко. Звезды не стало в возрасте 36 лет — известно, как она прожила последние годы своей жизни.

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