Известный украинский ведущий похудел почти на 10 кг и удивил методом

Слава Демин / © instagram.com/slavademin_official

Украинский интервьюер и ведущий Слава Демин похудел почти на 10 килограммов и раскрыл, как ему это удалось.

Шоумен на проекте "Ранок у великому місті" говорит, что для этого не прикладывал чрезмерных усилий. В частности, ведущий сходил на осмотр к врачу, где честно признался, что у него есть проблемы со стрессом. Славе Демину назначили пить магний. Шоумен на фоне этого стал не только лучше себя чувствовать, но и его вес начал уменьшаться. Наконец, Слава Демин похудел на семь килограмм.

"Я похудел на семь килограмм, причем никаких препаратов, ничего такого, только магний. Мне было 40, я подумал, что нужно пойти проверить мужское здоровье к урологу. Тема зашла, а я говорю, что много стрессов. Он мне приписал пить магний в течение трех месяцев. На первый месяц я почувствуй этот эффект, когда нет стресса. Потом мне объяснили врачи, что когда у нас стресс, организм набирает", - признался ведущий.

Слава Демин / © instagram.com/slavademin_official

Кстати, когда Слава Демин начал худеть, то он добавил в свою жизнь еще и спорт. Ведущий занимается в спортивном зале. Кроме того, определенные упражнения шоумен делает и дома.

"Я начал худеть. Мне это настолько понравилось. Я пошел в спортзал. Дома занимаюсь спортом также. Просто качаю пресс. Меня это настолько затянуло!" - поделился ведущий.

