Известный украинский ведущий показал 15-летнего сына в больнице и сообщил, что произошло

Известный украинский ведущий и шоумен Андрей Джеджула поделился с поклонниками фото с его 15-летним сыном Даниэлем в детской больнице Охматдет в Киеве.

Как рассказал звездный отец, его сын прилетел из-за границы, где живет с мамой Сантой Димопулос, в Украину, чтобы сделать операцию.

Джеджула показал Даниэля на больничной койке уже после хирургического вмешательства и поделился подробностями, что за операцию провели парню:

"Септопластика — это операция, с помощью которой осуществляется коррекция искривленной носовой перегородки с целью ее восстановления и нормализации носового дыхания. Операция у сына прошла без осложнений, Слава Богу и спасибо команде завлор отделения больницы матери и ребенка (Охматдет). Впереди у нас с пацаном ночь в больнице и длинная болтовня", — подписал кадры с сыном Джеджула.

Андрей Джеджула с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

Также звездный отец поделился, что у его сына такая же ситуация с носовой перегородкой, как была у него. Кроме того, Джеджула добавил, что операцию его сыну делал тот же врач, который в 2013 году делал операцию Андрею.

Напомним, месяц назад Андрей Джеджула поздравил дочь от экс-жены Юлии Леус с трехлетием. Звездный отец признался, когда последний раз видел девочку.

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