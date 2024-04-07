Известный украинский ведущий показал, как с 15-летним сыном проходит военные учения

Известный украинский ведущий и шоумен Андрей Джеджула поделился с поклонниками кадрами с 15-летним сыном Даниэлем и рассказал об их военных учениях.

На днях звездный отец с сыном в Instagram опубликовали кадры с полигона боевой подготовки. В специальной экипировке они преодолевали полосу препятствий и развивали свою ловкость. В частности, сын шоумена показал свои умения целиться и стрелять в мишени на разных расстояниях и позициях. К тому же Даниэль научился самостоятельно заряжать разные виды оружия патронами. Рядом с ним постоянно был Андрей, который поддерживал 15-летнего сына и помогал ему своими советами.

Андрей Джеджула с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

"Военные учения с папой", - написал Даниэль.

Андрей Джеджула с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

Андрей Джеджула с сыном / Фото: instagram.com/djedjula

В комментариях под публикациями подписчики поблагодарили телеведущего за отличный пример для сына:

Синуля серьезный воин

Какой хороший пример отца

Даниэль очень приятный парень. И симпатичный, и скромный, и умный

Надеюсь, что ваш сын никогда не уйдет в армию!

Напомним, недавно бывшая жена Андрея Джеджулы, блогер Юлия Леус, рассказала об его отношении к их трехлетней дочери и платит ли он алименты.

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