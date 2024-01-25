Известный украинский ведущий показал, как с 93-летней бабушкой проводит время

Украинский ведущий и блогер Слава Демин поделился с поклонниками семейным контентом со своей 93-летней бабушкой Галиной.

Так, Слава на время забрал Галину Яковлевну погостить у себя дома. Они решили не тратить попусту время и вместе занялись кулинарными делами. В частности, знаменитость в своем фотоблоге показал, как с 93-летней бабушкой они засаливают капусту.

Слава Демин с бабушкой готовят квашеную капусту

"Не поверите, что мы сейчас делаем с бабушкой. Сейчас будем засаливать капусту. У нас для этого даже есть ведро, где будет настаиваться капуста", – рассказал ведущий.

Слава Демин с бабушкой готовят квашеную капусту

К слову, знаменитость отметил, что это впервые, когда он занимается квашением капусты.

Слава Демин с бабушкой готовят квашеную капусту

Также Слава Демин поделился рецептом. Так, после шинкования капусты, знаменитость помял ее. А потом добавил нашинкованную морковь и специи. В частности, соль и тмин. Потом с бабушкой они переложили все в ведро и прижали грузом. По словам Демина, потреблять засоленную капусту можно уже через три-четыре дня.

Слава Демин с бабушкой готовят квашеную капусту

Слава Демин с бабушкой готовят квашеную капусту

Напомним, ранее украинский теле- и радиоведущий Слава Демин делился секретами долголетия его бабушки Галины Яковлевны по случаю ее праздника.

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