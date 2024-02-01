Известный украинский ведущий показал свой "пентхаус" в центре Киева и удивил дизайном

Роман Скрипин поделился фотографиями своего жилья.
Украинский телеведущий Роман Скрипин поделился с поклонниками фотографиями своей квартиры.
В Facebook Скрипин опубликовал серию снимков, на которых запечатлен его "пентхаус" на 60 квадратных метров в центре Киева. Как рассказал ведущий, его двухэтажная квартира расположена в 5-этажном доме, построенном в 50-х годах, максимум начала 60-х прошлого века.
На первом этаже находится кухня, гостиная и ванная, на втором спальня, душ.
Отдельного внимания заслуживает дизайн помещения в "лучших" традициях 90-х – местами облупленные стены, подранные обои, потрепанные перила. Потолок кухни и ванной комнаты обшит пластиком. В спальне же пластик на потолке удачно соединился с вагонкой на стенах.
Гостиную хозяин обставил лаконично. На фоне блестящих обоев кремового цвета стоит только черная тумбочка с телевизором и небольшой черный комод. Над ними на стенах висят несколько полок с книгами.
Не обошлось и без "бабушкиного наследия" в виде каких-то коробок, чемоданов и вещей, разбросанных по квартире. Интересным элементом в ванной комнате в стиле 90-х является чайка, романтично свисающая с потолка.
Кстати, насчет потолка. Как рассказал Скрипин, потолок в его квартире "не очень высокий", впрочем, заметил ведущий, явно больше, чем на этажах ниже. Вместе с тем, Скрипин заверил, что второй мансардный этаж в его квартире был построен законно, подтверждением чему являются соответствующие документы.
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