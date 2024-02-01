Известный украинский ведущий показал свой "пентхаус" в центре Киева и удивил дизайном

Украинский телеведущий Роман Скрипин поделился с поклонниками фотографиями своей квартиры.

В Facebook Скрипин опубликовал серию снимков, на которых запечатлен его "пентхаус" на 60 квадратных метров в центре Киева. Как рассказал ведущий, его двухэтажная квартира расположена в 5-этажном доме, построенном в 50-х годах, максимум начала 60-х прошлого века.

На первом этаже находится кухня, гостиная и ванная, на втором спальня, душ.

Аккуратный беспорядок у творческого человека может быть и в ванной / Фото: facebook.com/skrypin

Отдельного внимания заслуживает дизайн помещения в "лучших" традициях 90-х – местами облупленные стены, подранные обои, потрепанные перила. Потолок кухни и ванной комнаты обшит пластиком. В спальне же пластик на потолке удачно соединился с вагонкой на стенах.

Интересный выбор обоев / Фото: facebook.com/skrypin

В дизайне квартиры Скрипина преобладает стиль 90-х / Фото: facebook.com/skrypin

В спальне вагонка на стене стильно соединилась с пластиком на потолке / Фото: facebook.com/skrypin

Интересное решение с чайкой на потолке / Фото: facebook.com/skrypin

Гостиную хозяин обставил лаконично. На фоне блестящих обоев кремового цвета стоит только черная тумбочка с телевизором и небольшой черный комод. Над ними на стенах висят несколько полок с книгами.

Роман Скрипин показал свой пентхаус / Фото: facebook.com/skrypin

Не обошлось и без "бабушкиного наследия" в виде каких-то коробок, чемоданов и вещей, разбросанных по квартире. Интересным элементом в ванной комнате в стиле 90-х является чайка, романтично свисающая с потолка.

Интересное решение с чайкой на потолке / Фото: facebook.com/skrypin

Кстати, насчет потолка. Как рассказал Скрипин, потолок в его квартире "не очень высокий", впрочем, заметил ведущий, явно больше, чем на этажах ниже. Вместе с тем, Скрипин заверил, что второй мансардный этаж в его квартире был построен законно, подтверждением чему являются соответствующие документы.

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