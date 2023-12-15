Известный украинский ведущий показал свою 93-летнюю бабушку и удивил ее ежедневными привычками

Слава Демин рассказал секреты долголетия его бабушки.
Сегодня, 15 декабря, украинский ведущий Слава Демин поделился, что его бабушка отмечает день рождения.
Так, Галина Яковлевна отмечает свое 93-летие. По этому случаю Слава опубликовал с ней фото в своем Instagram. На фотографии они вместе находятся в машине.
Кроме искренних поздравлений, знаменитость рассказал, как его бабушка проводит свои будние дни. В частности, он отметил, что Галина Яковлевна ведет достаточно активный образ жизни. Она постоянно двигается, каждое утро производит зарядку. Также в шутку Демин вспомнил, что его бабушка любит посылать открытки в мессенджере.
"Бабушки сегодня 93! Она всегда говорит о том, что для нее важно быть на ногах и при здравом уме. Каждое утро она делает зарядку, пытается гулять и отправляет открытки в Viber", - поделился Слава.
В конце публикации знаменитость добавил лаконичное, но искреннее "Люблю".
В комментариях поклонники были очень рады присоединиться к поздравлениям Галины Яковлевны.
- Крепкого здоровья бабушки и неисчерпаемой жажды жизни! Многих лет
- Поздравляю! Обожаю женщин, которые любят жизнь! Обними от меня бабушку
- Счастливое детство продолжается. Поздравления бабушке!
- Как вы счастливы, что у вас есть бабушка! Пускай здравствует как можно дольше, а вы радуйтесь и наведывайтесь чаще!
Напомним, недавно Слава Демин показал еще одного самого родного человека – своего сына от предыдущего брака. Он признался, что парню необходима была операция. Ведущий показал фото сына после наркоза и рассказал, как все прошло.
Читайте также: