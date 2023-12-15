Известный украинский ведущий показал свою 93-летнюю бабушку и удивил ее ежедневными привычками

Сегодня, 15 декабря, украинский ведущий Слава Демин поделился, что его бабушка отмечает день рождения.

Так, Галина Яковлевна отмечает свое 93-летие. По этому случаю Слава опубликовал с ней фото в своем Instagram. На фотографии они вместе находятся в машине.

Слава Демин с 93-летней бабушкой / Фото: instagram.com/slavademin_official

Кроме искренних поздравлений, знаменитость рассказал, как его бабушка проводит свои будние дни. В частности, он отметил, что Галина Яковлевна ведет достаточно активный образ жизни. Она постоянно двигается, каждое утро производит зарядку. Также в шутку Демин вспомнил, что его бабушка любит посылать открытки в мессенджере.

"Бабушки сегодня 93! Она всегда говорит о том, что для нее важно быть на ногах и при здравом уме. Каждое утро она делает зарядку, пытается гулять и отправляет открытки в Viber", - поделился Слава.

В конце публикации знаменитость добавил лаконичное, но искреннее "Люблю".

Слава Демин с бабушкой и сыном / Фото: instagram.com/slavademin_official

В комментариях поклонники были очень рады присоединиться к поздравлениям Галины Яковлевны.

Крепкого здоровья бабушки и неисчерпаемой жажды жизни! Многих лет

Поздравляю! Обожаю женщин, которые любят жизнь! Обними от меня бабушку

Счастливое детство продолжается. Поздравления бабушке!

Как вы счастливы, что у вас есть бабушка! Пускай здравствует как можно дольше, а вы радуйтесь и наведывайтесь чаще!

Напомним, недавно Слава Демин показал еще одного самого родного человека – своего сына от предыдущего брака. Он признался, что парню необходима была операция. Ведущий показал фото сына после наркоза и рассказал, как все прошло.

Читайте также: