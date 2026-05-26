Известный украинский ведущий показал свою 95-летнюю бабушку и очаровал ее стильным видом
Слава Демин встретился с родным человеком во Львове.
Украинский ведущий и интервьюер Слава Демин порадовал поклонников редкими кадрами со своей бабушкой Галиной Яковлевной.
Шоумен рассказал, что на днях приехал во Львов, чтобы провести время с близким человеком. В своем фотоблоге Слава опубликовал совместное фото с бабушкой и показал, как они вместе гуляли по городу и наслаждались семейным досугом.
Отдельное внимание привлек стильный образ 95-летней Галины Яковлевны. Для прогулки она выбрала яркую рубашку в сочетании со спортивным костюмом. Во время встречи семья также посетила кафе, где Демин послушал жизненные истории родного человека. А пожилая женщина взамен удивлялась, как звездный внук снимает контент для соцсетей.
«Вывез бабушку в люди. Гуляем, бабушка немного в а**е от внука-блогера. Человеку 95, так почему дома сидеть? Надо на кофе! Истории про пенсию, давление и важность воды, которую она забывает пить», — с юмором написал ведущий.
К слову, Галина Яковлевна является бабушкой Славы по маминой линии. Ранее ведущий неоднократно признавался, что имеет непростые отношения с родителями. В частности, шоумен рассказывал о сложной связи с мамой, которая сейчас живет в Италии и недавно требовала у него алименты через суд, а также об отсутствии отца в воспитании.