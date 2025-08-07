Известный украинский ведущий получил серьезную травму и показался в кресле колесном

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

Реклама

Украинский ведущий и интервьюер Анатолий Анатолич получил серьезную травму.

Об этом шоумен рассказал в своем Instagram. В частности, у Анатолия Анатолича перелом костей. Ведущий признается, что это первый подобный опыт в его жизни. А произошло это на футболе. Соперник интервьюера нарушил против него правила. В результате этого Анатолий Анатолич сломал два пальца на ноге.

"В это сложно поверить, но это первый настоящий перелом в моей жизни. Я не радуюсь, что это произошло в 40. Сам виноват. Сломал мне два пальца соперник на поле, и он был неправ, потому что нарушал правила. Но это спорт, и такое случается. Это не ранение и не травма, во время спасения человека, поэтому ничего героического. Просто тупой перелом двух пальцев", - поделился шоумен.

Реклама

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич признает, что ничего ужасного не произошло. В частности, кости со временем срастутся. Тем не менее, ведущему очень сильно обидно, что так произошло. У шоумена было немало планов, где надо быть активным. Однако все теперь нужно отменять. Также интервьюеру придется отказаться от любимого занятия - бега.

"Пару месяцев я вне своего графика. Очень больно это понимать, что все планы и мой очень активный образ жизни идут наперекосяк. Да, мне многие пишут, что это вселенная дала сигнал притормозить, отдохнуть. Но, честно, я не хотел тормозить и отдыхать. И сейчас у меня стадия страдания и не принятия этого временного состояния. Бег - огромная часть моей жизни. И сейчас я сам у себя его забрал. Очень злюсь на себя из-за этого", - возмутился шоумен.

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

Сейчас Анатолию Анатоличу наложили гипс на ногу. Ведущий до сих пор не принял эту ситуацию. В частности, теперь шоумен медленнее будет передвигаться, пользоваться костылями и предстанет перед другими неудобствами. Ведущий понимает, что это все временно, однако ему обидно, что так произошло.

"Пару дней надо, чтобы принять это, потому что на самом деле это такие мелочи и просто неудобства, а не трагедия, для меня как человека. Костыли, гипс, душ в пакете на ноге, передвижение в разы медленнее моего обычного темпа - неудобно, но временно. А как для бегуна - это пиз**ц. Был в прекрасной форме. Просто в прекрасной. Но сейчас все идет на нет. Не знаю, сколько времени уйдет на восстановление, потому что пальцы неприятно заливают", - признался ведущий.

Реклама

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

Напомним, Анатолий Анатолич длительное время занимается бегом. Активный образ жизни помог шоумену эффектно похудеть. Ведущий на фото до и после хвастался результатом.