Известный украинский ведущий попал в громкий скандал из-за новогоднего корпоратива: его реакция

Украинский телеведущий и блогер Анатолий Анатолич играет праздничный корпоратив, куда его пригласила скандальная блогерша Анна Алхим.

К слову, недавно блогер осуждал Алхим за ее неоднозначную позицию во время полномасштабного вторжения. В частности, в своем фотоблоге во время одной из трансляций он возмутился поведением Анны, которая рассказывала о позорном российском сериале "Слово пацана" и слушала исполнителей из страны-агрессорки.

"Блогеры-миллионники рассказывали о "Слове пацана", Аня Алхим об этом тоже рассказывала. Мы с ней даже иногда общаемся. Она бывает местами адекватна. Но при этом она слушает то Асти, то рассказывает о "Слове пацана". Это просто хр*нь", - делился накануне скандала интервьюер.

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Впрочем, его позиция внезапно изменилась. Так, 26 декабря Анатолий Анатолич выступит на мероприятии у блогерши. Также среди спикеров можно увидеть Гарика Корогодского. Вместе с ними на сцене будут участница Нацотбора на "Евровидение-2024", певица SKYLERR и Никита Киселев. Стоимость билетов – огромная. В зависимости от тарифа, участие в мероприятии стоит от 5 до 38 тыс грн. За такие деньги скандальная Алхим предлагает шоу, фуршет с икрой и шампанским, закрытый обед с ней и подарки.

Анатолий Анатолич уже прокомментировал ситуацию. Он подчеркнул, что его миссией будет убедить всех присутствующих в зале, что российский контент и музыка недопустимы в украинском пространстве. И добавил, что проведет сбор для ВСУ.

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Аню знаю давно и неоднократно сам "тыкал ее носом" в ее собственные зашквары. Я согласился на участие в Алхим с условием, что она публично для пятисот своих гостей и миллионов подписчиков отправит на х*й Асти и скажет, что "Слово пацана" смотрят д*лбо*бы. Я с удовольствием воспользуюсь возможностью донести подобные месседжи для большой аудитории Анны Алхим. Мероприятия веду только на украинском. Но главное, что это не "корпоратив", а название форума для подписчиков. Дискотеки и пьянства там не будет. На этом форуме я проведу большой сбор в помощь ВСУ", - прокомментировал интервьюер Telegram-каналу "Культурная Прачечная".

Напомним, недавно Анатолий Анатолич заплатил штраф и рассказал о причинах. Также стала известна сумма, которую отдал блогер за правонарушения.

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