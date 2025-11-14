Известный украинский ведущий после кардинального похудения снова набрал вес и объяснил почему

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

Реклама

Украинский ведущий и интервьюер Анатолий Анатолич, который недавно отреагировал на слухи о ссоре с кумом Виталием Козловским, после кардинального похудения снова начал набирать вес.

Шоумену удалось избавиться от 15 кило. Однако на проекте "Наодинці з Гламуром" ведущий признался, что снова начал набирать. В частности, шоумен поправился на три килограмма, и сейчас его вес составляет 77 кг. Анатолий Анатолич признается, что набирал не целенаправленно. Ведущий говорит, что такой у него организм: он то худеет, то снова поправляется.

"Я думаю, что три килограмма набрал. Мой вес 74, сейчас где-то 77. Но я хочу сказать, что это не сознательный набор, что мне надо. У меня так всегда происходит: я сбрасывал и набирал. Такого, чтобы я был в гармоничном состоянии, наслаждаюсь жизнью, ем, что хочу, - такого не бывает", - говорит ведущий Анне Севастьяновой.

Реклама

Анатолий Анатолич / © instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич также признался, что не планирует набирать больше. Поэтому, сейчас интервьюер снова вводит ограничения в еде, будет следить за количеством потребленных калорий. Хотя вес 77 кило для шоумена является нормальным, однако если он не будет придерживаться питания и не будет заниматься спортом, то он будет увеличиваться.

"Я понимаю, если сейчас снова не начну ограничивать калораж, держать себя в руках, то буду набирать дальше. У меня такой организм, я ничего с этим сделать не могу. Сейчас этот вес для меня нормальный, но понимаю, что такими тенденциями он будет увеличиваться дальше. Я знаю себя и знаю свой организм. Поэтому я снова начал себя ограничивать", - пояснил шоумен.

▶️ Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке: Рибчинські про скандал з Матвієнко, а Клопотенко про ДЖОЛІ - зізнання на концерті ПИВОВАРОВА

Напомним, недавно Анатолий Анатолич прокомментировал слухи, что его кума, певица Светлана Лобода, собралась дать концерт в Киеве. Шоумен предположил, при каком условии это возможно.