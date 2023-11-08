Известный украинский ведущий повредил ногу и показался на костылях

Украинский ведущий и автор образовательного тревела "УниверСheck 2. Профессии" Александр Педан разорвал ахиллово сухожилие на ноге во время игры в баскетбол в Харькове.

Шоумен в конце баскетбольной игры неудачно повернул ногу. Ему срочно сделали операцию, где с одного участка ноги часть ахилла переместили на другой. В сторис в Instagram он показал уже прооперированную ногу в гипсе.

Александр Педан серьезно травмировал ногу

Теперь Педан в течение двух месяцев вынужден воздерживаться от нагрузок на конечность и передвигаться на костылях. Он утверждает, что это действительно большая физическая нагрузка на руки.

"У меня, кстати, такая физическая активность. Пока привыкаешь к костылям, блин, так нормально руки качаются", – сказал шоумен.

Однако, по его словам, это не помешает работе. Ведущий даже продолжает ездить на машине с загипсованной ногой. Правда, всюду опаздывает.

"Хромаю на ногу, но мы не сдаемся. Продолжаю работать", — заявил Педан.

Александр Педан показался на костылях и рассказал о перенесенной операции

Также украинский ведущий вспомнил своего командного игрока, который очень обеспокоен своей виной. Шоумен успел заверить, что виноват только он сам.

Напомним, что звезда "Голубой лагуны" Брук Шилдс рассказала, как у нее резко ухудшилось состояние здоровья. Она потеряла сознание в одном из кафе Нью-Йорка. А когда пришла в себя, увидела знаменитого актера поблизости. За руку ее держал Брэдли Купер.

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