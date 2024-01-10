Известный украинский ведущий предал Украину и уехал жить в России

Украинский ведущий Даниил Грачев предал Украину, уехал жить в Россию, где работает и молчит о войне.

К слову, долгое время шоумен проживал в Киеве, куда переехал из Донецка в 2008 году. Даниил работал на украинских телеканалах и стал популярным благодаря шоу "Богиня шопинга", ведущим которого он был. Более того, даже когда Россия аннексировала Крым и развязала войну на востоке Украины, Грачев выступал за единство страны.

Даниил Грачев / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Однако это не помешало ему в следующем году выехать в страну-агрессор. Более того, когда в Украине началась полномасштабная война, шоумен не покинул РФ. Это заметил украинский интервьюер Анатолий Анатолич. В частности, Даниил работает на пропагандистских телеканалах, где развлекает россиян.

Даниил Грачев / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Даниил сейчас в России работает, развлекает россиян в таких же форматах, украденных в Украине. А сейчас Даня претендует на роль ведущего в программе "Модный приговор" на откровенно пропагандистском канале", — отметил Анатолич.

Даниил Грачев / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич отметил, что Россия использует жителей Донецка в пропагандистских целях. В частности, они подыгрывают нарративам страны-агрессоро о "бомбили Донбасс" и "исконно русские земли".

Даниил Грачев

"К сожалению, такие "дончане" очень ценный ресурс для россиян, потому что они подтверждают тезисы о "бомбили Донбасс" и "русский Донбасс". Интересно, остался ли у этого чм*ни украинский паспорт, чтобы ездить за границу, но паспорта так называемой ДНР у него точно нет", – отметил Анатолич.

Пост Анатолия Анатолича / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

К слову, Даниил Грачев сейчас активно работает в России, где зарабатывает кровавые рубли. О войне ведущий молчит, даже в своих соцсетях он ни разу не высказался, что РФ напала на Украину, ежедневно обстреливает украинские города и поселки и убивает невинных людей.

Напомним, недавно украинская певица Луна оскандалилась заявлением. Исполнительница заявила, что, несмотря на войну в Украине, продолжит творить песни на русском.

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