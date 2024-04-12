Известный украинский ведущий признался, как относится к Владу Яме и каким был их крайний разговор

Ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев высказался о хореографе Владе Яме, с которым они длительное время работали в совместных телепроектах.

Как признается Егор, танцовщик, который сейчас находится за границей, погрузился в собственный пузырь, из которого он сначала пытался выйти. Впрочем, такое поведение Влада знаменитость не осуждает, поскольку считает, что это должно быть на совести хореографа.

"Важно, как к этому относится сам Влад. Это его жизнь, он сделал свой выбор. А реакция общества тоже ясна. Я думаю, что Влад не до конца сопоставляет какие-то моменты, прогнозирует реакции аудитории. Возможно, потому что долго жил в каком-то своем пузыре. И в программе "Твій день", кстати, ему из этого пузыря пришлось тоже выходить. Это было тяжело, стало огромным травматическим испытанием. Я думаю, что сейчас это испытание продолжается, только уже не в прямом эфире, а в реальной жизни ", – признался знаменитость в интервью оboz.ua.

Влад Яма / Фото: instagram.com/vladyama_official

Также ведущий рассказал, что перестал общаться с Ямой. И добавил, что во время одной из крайних переписок предлагал помощь его родителям, оставшимся в Украине.

"Сейчас мы с Владом не общаемся. Я как-то списывался с ним, спрашивал, необходима ли какая-либо помощь родителям в Запорожье – вот и все. Влад же исчез из программы не с войной, а немного раньше", – добавил Егор.

Напомним, недавно судья "Танцуют все" Раду Поклитару также высказался о Владе Яме и признался, в каких отношениях они находятся после начала полномасштабного вторжения.

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