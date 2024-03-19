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Известный украинский ведущий признался, какое блюдо Лина Костенко готовила по его рецепту

Известный украинский ведущий признался, какое блюдо Лина Костенко готовила по его рецепту

Константин Грубич

Константин Грубич также вспомнил историю знакомства с поэтессой по случаю ее 94-летия.

Украинский ведущий Константин Грубич поделился интересной историей знакомства с выдающейся поэтессой Линой Костенко.

Сегодня, 19 марта, в день рождения Лины Васильевны знаменитость вспомнил, как 29 лет назад пытался пригласить писательницу на съемку своего проекта. И хотя его уговоры были безуспешными, однако Константин навсегда запомнил ее основное наставление.

"Опыт общения с Линой Васильевной у меня был телефонный в 1995 году. Я безуспешно уговаривал классика прийти в студию нашего проекта "Выпады" и пообщаться со школьниками. Идея такой встречи ей нравилась, она проводила со мной часовые беседы по телефону, но на ток-шоу в результате не пришла. Зато в моей памяти до сих пор звучит ее голос уже почти 30-летней давности, смыслы ее мыслей, главное из которых – с молодежью нужно разговаривать откровенно и на украинском языке", - рассказал ведущий на своей странице в Facebook.

Лина Костенко / © УНИАН
Лина Костенко / Фото: УНИАН

Как признается Грубич, однажды ему даже удалось передать собственную кулинарную книгу поэтессе. И впоследствии он узнал, что один из его рецептов супа казаков все же пришелся по душе Лине Костенко и она его приготовила.

"Следующая моя заочная "встреча" с Костенко произошла уже позже, в 2015-м. Через своего товарища, который "в близком кругу" сегодняшней именинницы, передал Лине Васильевне в подарок свою книгу "Смачна країна". И это повлекло маленькое чудо, потому что заставило Костенко, которая не очень любит готовить (так мне говорили), достать из антресолей большой казан и наварить кандьору (суп с пшеном или гречневой крупой – прим. ред.) "по рецепту Грубича". С этой мыслью живу, и она дает мне крылья. Линины крылья. Многая лета ей в свободной Украине!", - поздравил телеведущий.

Напомним, недавно Константин Грубич делился воспоминаниями о молодом Андрее Данилко, который является автором Верки Сердючки, и признался, как раскрыл его потенциал.

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