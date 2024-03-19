Известный украинский ведущий признался, какое блюдо Лина Костенко готовила по его рецепту

Украинский ведущий Константин Грубич поделился интересной историей знакомства с выдающейся поэтессой Линой Костенко.

Сегодня, 19 марта, в день рождения Лины Васильевны знаменитость вспомнил, как 29 лет назад пытался пригласить писательницу на съемку своего проекта. И хотя его уговоры были безуспешными, однако Константин навсегда запомнил ее основное наставление.

"Опыт общения с Линой Васильевной у меня был телефонный в 1995 году. Я безуспешно уговаривал классика прийти в студию нашего проекта "Выпады" и пообщаться со школьниками. Идея такой встречи ей нравилась, она проводила со мной часовые беседы по телефону, но на ток-шоу в результате не пришла. Зато в моей памяти до сих пор звучит ее голос уже почти 30-летней давности, смыслы ее мыслей, главное из которых – с молодежью нужно разговаривать откровенно и на украинском языке", - рассказал ведущий на своей странице в Facebook.

Лина Костенко / Фото: УНИАН

Как признается Грубич, однажды ему даже удалось передать собственную кулинарную книгу поэтессе. И впоследствии он узнал, что один из его рецептов супа казаков все же пришелся по душе Лине Костенко и она его приготовила.

"Следующая моя заочная "встреча" с Костенко произошла уже позже, в 2015-м. Через своего товарища, который "в близком кругу" сегодняшней именинницы, передал Лине Васильевне в подарок свою книгу "Смачна країна". И это повлекло маленькое чудо, потому что заставило Костенко, которая не очень любит готовить (так мне говорили), достать из антресолей большой казан и наварить кандьору (суп с пшеном или гречневой крупой – прим. ред.) "по рецепту Грубича". С этой мыслью живу, и она дает мне крылья. Линины крылья. Многая лета ей в свободной Украине!", - поздравил телеведущий.

Напомним, недавно Константин Грубич делился воспоминаниями о молодом Андрее Данилко, который является автором Верки Сердючки, и признался, как раскрыл его потенциал.

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