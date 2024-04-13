Известный украинский ведущий признался, почему Руслана Писанка скрывала онкологию и о чем жалеет

Ведущий "Сніданку с 1+1" Егор Гордеев рассказал о его дружеских и рабочих отношениях с актрисой и ведущей Русланой Писанкой, ушедшей из жизни от неизлечимого рака в 2022 году.

По словам Егора, он тесно общался с телеведущей в последние дни жизни и часто помогал во время ее лечения в Германии. Впрочем, по желанию Писанки, не разглашал подробности ее заболевания. Как признается знаменитость, таким образом актриса пыталась уберечь себя от излишних обсуждений.

"Я знал правду о болезни Русланы еще и потому, что мог немного помочь им с мужем логистически во время пребывания в Германии. Поэтому, собственно, Руся мне и рассказала все. Но я очень понимаю и уважаю ее желание держать это в тайне. Знаете, нередко окружение по-разному воспринимает твое горе. Иногда как свое, и сами того не желая, высасывают из тебя кучу энергии. И если эти силы нужны, как никогда, тебе самой, то лучше об этом не говорить. Поэтому, думаю, она приняла очень мудрое и правильное решение", – признался Егор в интервью oboz.ua.

Руслана Писанка / Фото: facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

Уже после смерти Русланы Писанки телеведущий признался, что сожалеет о том, что многое так и не успел сделать:

"Мне было очень легко работать с Русей. Она была одним из лучших наших игроков, с полудыхания понимала задачи, хорошо разбиралась в том, как работает на телевидении. Я младше ее на лет 19, но это не было никаким образом преградой для того, чтобы мы сотрудничали как продюсер и ведущая. Она очень командный игрок. Мы кучу всего не успели, к сожалению – не допили, не договорили, не проговорили… Каждый телефонный звонок воспринимал как последнюю возможность поговорить", – добавил Гордеев.

Напомним, Русланы Писанки не стали 19 июля 2022 года в Германии. Жизнь ведущей унес рак. Ее прах похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Читайте также: