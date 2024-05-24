Известный украинский ведущий признался, почему третий раз не смог обновить данные в ТЦК

Украинский ведущий Анатолий Анатолич возмутился трудностями на пути обновления данных в ТЦК.

Как известно, Анатолий Анатолич уже в третий раз пытается обновить данные и получить военный билет. Поскольку предыдущие два раза его визит в ТЦК не имел успеха из-за огромных очередей. В итоге, шоумен попытался стать в электронную очередь. Однако в этот раз ему опять не повезло, ведь электронная очередь оказалась недействительной.

"Я записался в электронную очередь в Оболонский ТЦК на 15:00. Пришел. Мне сказали, что электронная очередь не действует и что это тестовый режим. Я там вводил все свои данные, где я прописан, номер телефона, мне приходило подтверждение, а мне говорят: "Хорошо, вы успешно прошли тест. Становитесь в очередь, берите талончик. Но сегодня можете не становиться, потому что там больше ста человек и вы не дождетесь", - рассказал ведущий в фотоблоге.

Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

В результате, шоумен выразил свое недовольство таким сервисом:

"Работник ТЦК общался вежливо, но это не прикол. Потому что мне нужно все отменить – детей и работу – и идти в шесть утра стоять несколько часов. Возможно, я привык к украинскому сервису, но стоять в очереди – не вариант. Но ведь я хочу сделать все честно", - добавил Анатолич.

Напомним, недавно ведущий Алексей Суханов также делился своим неудачным визитом в ТЦК и объяснил, почему не смог обновить данные.

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