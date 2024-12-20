Известный украинский ведущий публично унизил Камалию и объяснил позицию: "Буду первым, кто скажет"

Соломка признался, какими могут быть последствия его резкого высказывания.
Украинский ведущий и юморист Вячеслав Соломка, который недавно рассказывал о выездах за границу во время войны, высказался о лицемерии в украинском шоу-бизнесе.
По мнению знаменитости, это явление достаточно распространено на всех светских мероприятиях. К тому же Вячеслав привел пример, как его коллеги постоянно дружелюбно общаются с певицей Камалией только ради корыстных целей. По мнению ведущего, звезды это делают, чтобы попасть на церемонию вручения музыкальных премий, которую она регулярно организует со своим бывшим мужем Мохаммадом Захуром.
Более того, Соломка считает, что Камалия на самом деле не умеет себя проявлять и пользуется только своим статусом. Ведущий говорит, что из-за столь резкой позиции увеличивается вероятность, что его больше не допустят к публичным мероприятиям, которые организовывает исполнительница. Впрочем, добавляет, что ему безразлично и он будет говорить правду.
"Знаешь, кто меня раздражает? Меня раздражает весь украинский шоу-бизнес, который в лицо улыбается певице Камалии, абсолютно бездарной. Для того чтобы попасть на мероприятия, которые она организовывает. Да, я туда больше не буду приглашен. Но мне плевать. Все идут, все знают о ее таланте и участии в шоу-бизнесе, но в глаза ни один ей не скажет. Буду первым, кто это скажет", – отметил звезда в комментарии "Люкс ФМ".
Напомним, недавно Камалия объяснила, почему ее 11-летние дочери от миллиардера Мохаммада Захура живут отдельно от нее с отцом.
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