Известный украинский ведущий публично унизил Камалию и объяснил позицию: "Буду первым, кто скажет"

Украинский ведущий и юморист Вячеслав Соломка, который недавно рассказывал о выездах за границу во время войны, высказался о лицемерии в украинском шоу-бизнесе.

По мнению знаменитости, это явление достаточно распространено на всех светских мероприятиях. К тому же Вячеслав привел пример, как его коллеги постоянно дружелюбно общаются с певицей Камалией только ради корыстных целей. По мнению ведущего, звезды это делают, чтобы попасть на церемонию вручения музыкальных премий, которую она регулярно организует со своим бывшим мужем Мохаммадом Захуром.

Камалия и Мохаммад Захур / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Более того, Соломка считает, что Камалия на самом деле не умеет себя проявлять и пользуется только своим статусом. Ведущий говорит, что из-за столь резкой позиции увеличивается вероятность, что его больше не допустят к публичным мероприятиям, которые организовывает исполнительница. Впрочем, добавляет, что ему безразлично и он будет говорить правду.

"Знаешь, кто меня раздражает? Меня раздражает весь украинский шоу-бизнес, который в лицо улыбается певице Камалии, абсолютно бездарной. Для того чтобы попасть на мероприятия, которые она организовывает. Да, я туда больше не буду приглашен. Но мне плевать. Все идут, все знают о ее таланте и участии в шоу-бизнесе, но в глаза ни один ей не скажет. Буду первым, кто это скажет", – отметил звезда в комментарии "Люкс ФМ".

Напомним, недавно Камалия объяснила, почему ее 11-летние дочери от миллиардера Мохаммада Захура живут отдельно от нее с отцом.

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