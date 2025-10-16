Известный украинский ведущий раскрыл имя самой проблемной звезды: "Довела до нервного срыва"

Слава Демин / © instagram.com/slavademin_official

Украинский ведущий Слава Демин раскрыл имя звезды, интервью с которой было самым проблемным.

У шоумен немалый опыт работы с различными знаменитостями украинского шоу-бизнеса. За время карьеры у Славы вышло немало интервью. Как признается ведущий, сложнее всего работать ему было с Олей Поляковой. Более того, артистка однажды даже довела оператора Демина до нервного срыва.

"Оля Полякова довела моего оператора, который снимал ее крупным планом, до нервного срыва. У него был нервный тик, потому что он уже не знал, как поставить камеру так, чтобы Оле нравилось. Но в конце Олина экспрессия закончилась через 10 минут. У Оли есть такая история. Она потом вообще даже забыла, что ей что-то не нравилось. А у Олега до сих пор травма", - рассказал ведущий на проекте "55 за 5".

Оля Полякова / © пресс-служба Оли Поляковой

Однако Слава Демин говорит, что не держит никаких обид на Олю Полякову. Шоумен отмечает, что певица просто привередлива. Что же касается недоразумений и конфликтов, исполнительница все быстро забывает, поэтому и он советует делать то же самое.

"Я просто потом сказал Олегу: "Смотри, это Оля! Она бывает взрывной, но не стоит это принимать близко к сердцу". Она через 10 минут забудет это и даже не вспомнит, что кричала. Когда-то она на меня кричала, и мы друг с другом ссорились просто с матами. Через год я у нее спросил, помнишь ли ты, как мы ссорились. А она спросила, когда именно", - подытожил шоумен.

