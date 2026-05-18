Известный украинский ведущий раскрыл причину, почему избегает официального расторжения брака с экс-супругой

Слава Демин с экс-супругой / © instagram.com/slavademin_official

Украинский ведущий Слава Демин рассказал о разводе с женой Оксаной и объяснил причины, по которым пара до сих пор не спешит официально расторгать брак.

Звезда публично затронул личную тему. Он объяснил, что решение о разводе не является для них резким шагом. У супругов уже неоднократно возникали разговоры об этом. Окончательно вопрос пока не закрыт. Важную роль играют бытовые и юридические нюансы. Также у пары есть общий несовершеннолетний ребенок, который нуждается в стабильности.

«Мы говорили об этом несколько месяцев назад, и Ксю говорит: „Слушай, ну, может мы уже бы развелись“. Я говорю: „Смотри, если надо, без вопросов — поехали и подадим заявление“. Потому что у нас есть ребенок несовершеннолетний, и это все затянется через суд на месяц А если это не горит, то, ради Бога», — поделился ведущий на проекте «Тур звездами».

Несмотря на простоту этой позиции, ситуация оказалась значительно глубже. Демин отметил, что формальный статус брака для него имеет и практический смысл. Речь идет не только о документах, но и о возможных жизненных рисках. Именно поэтому он не спешит с окончательными юридическими шагами.

«Здесь еще есть история о том, что у меня есть какое-то имущество, определенные отложения. И если вдруг со мной что-то произойдет — ракета прилетит, шахед, что угодно — я бы хотел, чтобы именно экс-жена (ред.) распоряжалась этим наследством. Потому что я знаю, что она сделает так, чтобы все перешло к малому. Это, наверное, одна из главных причин», — признается Демин.

Таким образом, вопрос развода для пары остается скорее формальностью, чем эмоциональным разрывом. Они продолжают общаться и обсуждать будущие шаги без спешки. Для Демина ключевым фактором остается безопасность семьи и сына.

